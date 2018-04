National junior squash championship commences

LAHORE, Apr 09 (APP):A number of matches were decided on the opening day of the National Junior Squash Championship here on Monday at PSA international course.

Young kids demonstrated squash skills in U11, U13 and U15 age categories, qualifying round matches.

In under 15 category, Nouman (KPK) beat Ahmad Javed (KPK) 11/5,

11/4 (11 minutes); Mir Fayyaz (PB) beat Hamza Shaukat (PB) 11/6,

12/10 (14 minutes), Huzaifa Shahid (PB) beat Abdullah Rasheed (PB)

12/10, 11/7, 11/8 (24 minutes).

Afnan Mudassar (PB) beat Mohammad Tayyab (PB) 11/6, 11/4 (10 minutes), Reyan M Hashmi (PB) beat Mustafa Asghar (PB) 11/7, 11/9 (13 minutes), Adil (KPK) beat Tayyab Talib (PB) 11/6, 11/7 (13 minutes), Owais Mastoor (KP) beat Mohammad Taha Asif (PB) 11/0, 11/2 (9 minutes), Hamza Maqbool (PB)

got a walk over against AbuBakar (PB), Ahad Shaukat (PB) beat Mohammad Abdullah (PB) 11/4, 11/6 (4 minutes), Mohammad Ahmad (PB) beat Ahmad Kamran (PB) 11/4, 11/8 (14 minutes), Hasnain Ali (PB) beat Kaleem Ullah (PB) 11/3, 11/7 (10 minutes), Shehreyar Hayat (Pb) Ahmad Sagiar (PB) 12/10, 11/5 (13 minutes), Azlan Khawar (PB) beat Nawab Shah (KP) 11/3,

11/2 (9 minutes), Abubakar (KPK) beat Din Haris (PB) 11/8, 11/3 (12 minutes), Huzaifa Zahid (KPK) Abdul Waqar Khan (KPK) 11/7, 11/2 (12 minutes), Abdullah (KPK) beat Abuzar Imtiaz (KPK) 11/8, 11/6

(14 minutes).

In Under-13 Category, Haseeb Khan (PB) beat Arslan Nasir (PB) 4/11, 11/8, 11/5, 12/10 (27 minutes), Zohaib Shahid (PB) beat Moaz Bin Salman (PB) 11/0, 11/1, 11/5 (13 minutes), Hassan Zahid (KPK) beat Ibrahim Naeem (PB) 11/9, 11/6, 11/2 (19 minutes), Saboor (KPK) beat Mohib Khan (PB) 11/2, 11/1, 11/2 (12 minutes), Mohammad Asher Butt (PB) beat Nobhan Khan (BAL) 11/8, 10/12, 11/6, 12/10 (28 minutes). Mohammad Shoaib Afzal (KPK) beat Abdullah Subhani (PB) 11/1, 11/2, 11/2 (13 minutes), Mohammad Salahuddin (PB) beat Ahmed Iftikhar (PB) 11/4, 11/3 (9 minutes), Zuraiz Naeem (PB) beat Mohammad Mohtasim Ali Askari (PB) 12/10, 11/2, 11/0 (15 minutes).

In Under-11 category, Saif Zaman (PB) beat Rehan Nasir (PB) 11/7, 9/11, 11/6 (15 minutes), Azan Ali (PB) beat Abdullah Arslan (PB) 11/6,

11/3 (10 minutes), Sameer Khan (PB) beat Mohammad Talha Butt (PB) 11/3, 11/8 (11 minutes), Shahyan Khan (KPK) beat Mohammad Bin Atif (PB) 11/3, 11/4 (10 minutes), Abdul Ahad (PB) beat Imaad Iftikhar (PB) 11/9, 11/3

(12 minutes), Luqman Ali (KPK) beat Shehreyar Akram (PB) 11/6, 11/6 (12 minutes), Zallan Khawar (BAL) beat Yaswa (PB) 11/5, 11/4 (11 minutes).