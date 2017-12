Men’s Singles, doubles main rounds continue

ISLAMABAD, Dec 14 (APP):Men’s Singles and Mens doubles main rounds continued on Thursday in the Begum Kulsum ITF Futures Tennis Tournament, 2017 here at Pakistan Tennis Federation (PTF) Complex.

Men’s Singles Main Draw Results (First Round): Ergi Kirkin (Tur) Beat Shahzad Khan (Pak) 6-2,6-4; Muhammad Abid (Pak) Beat Muzammil Murtaza (Pak) 6-7(5) 6-3 6-0; Anurag Nenwani (Ind) Beat Oleg Besednikov (Rus) 4-6 7-5 6-2 ; Kunal Anand (Ind) Beat Vadim Alekseenko (Ukr) 7-5 7-5 ; Dmitry Myagkov (Rus) Beat Felix Hutt (Ger) 6-4 6-1 ; Ivan Nedelko (Rus) [1] Beat Anton Chekhov (Rus) 6-3 6-4 ; Kristian Lozan (Rus) [3] Beat Nikolay Vylegzhanin (Rus) 6-3 6-1 ; Peter Goldsteiner (Aut) [7] Beat Ivan Ponomarenko (Rus) 6-2 6-1; Enrique Lopez-Perez (Esp) [2] Beat Alexander Lebedyn (Ukr) 6-1 6-3.

Men’s Singles Main Draw Results (Second Round): Ivan Nedelko (Rus) [1] Beat Aqeel Khan (Pak) 6-2 7-6(1) ;Julian Onken (Ger) [6] Muhammad Abid (Pak) 6-0 6-1; Pere Riba (Esp) [4] Beat Samir Iftikhar (Pak) 6-4,6-2; Luka Pavlovic (Fra) Beat Anurag Nenwani (Ind) 6-4 6-2;Shalva Dzhanashiya (Rus) [5] Beat Kunal Anand (Ind) 6-4,6-2; Peter Goldsteiner (Aut) [7] Beat Dmitry Myagkov (Rus) 7-5 7-5;Enrique Lopez-Perez (Esp) [2] Beat Ergi Kirkin (Tur) 7-5 6-3; Kristian Kristian Lozan (Rus) [3] Beat Kelsey Stevenson 5-7,6-0,6-0.

Men’s Doubles Main Draw Results (First Round): Ergi Kirkin (Tur), Nikolay Vyleghanin (Rus) Beat Aman Attique (Pak), Yousaf Khalil (Pak) 6-1,6-0; Anurag Nenwani (Ind), Jayesh Pungliya (Ind) Beat Paramveer Singh Bajwa (Ind) , Ajay Pruthvi Nemkal (Ind) 7-5,7-5; Kunal Anand (Ind) , Jatin Dahiya (Ind) Beat Gleb Alekseenko (Ukr) , Vadim Alekseenko (Ukr) 7-5,1-6,10-7; Shalva Dzhanashiya (Rus) , Ivan Nedelko (Rus) Beat Yasir Khan(Pak) , Waqas Malik (Can) 6-2,6-3; Alexander Lebedyn (Ukr) , Anton Chekhov (Rus) Beat Muzammil Murtaza (Pak) , Luka Pavlovic (Fra) 5-7,6-2,10-8.