KPT shipping intelligence report

KARACHI, Nov 13 (APP):The Karachi Port Trust (KPT) issued the following shipping report for the last 24 hours, ending 0700

hours on Tuesday.

ALONG SIDE (Bulk Oil Pier)

OP-I Quetta

D. Crude Oil PNSC

12/11/18

OP-II High Strenght

D. Mogas

GAC

13/11/18

OP-III Gulf Adventure

D. Chemical Transtrade

12/11/18

ALONG SIDE (East Wharves):

2/3

Liberty Peace

D. Vehicles

AL Hamd

13/11/18

10/11 AP Astarea

D. Dap

Bulk-Sh.

09/11/18

11/12 Ras Ghumaya-I

D. Dap

WMA Shipcare 11/11/18

12/13 Worldera-II

L. Clinkers Crystal Sea 11/11/18

14/15 MDM Bromo

D. DAP

Bulk-Sh.

06/11/18

15/16 Star Sophia

D. Meal

Alpine

14/10/18

ALONG SIDE(P.I.C.T):

Berth Vacant…

ALONG SIDE(PDWCP):

SAPT-4 Ningbo Express

D. L. Cnt.

United Arab 12/11/18

SAPT-4 Hyundai Loyalty

D. L. Cnt.

U. M. A

12/11/18

ALONG SIDE(West Wharves):

25

Sun Ploeg

D. Base Oil East Wind

13/11/18

ALONG SIDE (K.I.C.T):

Berth Vacant…

EXPECTED ARRIVALS:

CONTAINER (GEARLESS)

Cosco Colombo Cosco

16/11/18 Not Sched

800 Cnt. 800 Cnt.

Cosco Hong Kong Cosco

16/11/18 Not Sched 1000 Cnt. 1000 Cnt.

Xin FU Zou

COSCO

19/11/18 Not Sched

800 Cnt. 800 Cnt.

CONTAINER (GEARED)

Wehr Schulau Golden

14/11/18 Not Sched

414 Cnt.

Nil

GENERAL CARGO:

Itami

GAC

15/11/18 Not Sched 1,404 G.C

Nil

Rickmers Antwerp Delta 15/11/18 Not Sched

42 G.C

Nil

CLINKER:

Jahan Moni

Bulk-Sh. 16/11/18 Not Sched Nil 50,000

OIL TANKER:

Lilac Victoria

Alpine 13/11/18 Not Sched 50,000 Mogas Nil

SHIPS OFF PORT:

Vessel Name Type Agent expected Berth No. Arrival Date Arrival

Time Remarks

Altonia

Container Ships Golden 12/13 12/11/18 23:30 –

Han De

General Cargo Sea Hawks — 29/10/18 18:40 1

Global Striker

General Cargo GAC

1/2 13/11/18 05:00 –

BW Ciyde

Oil Tanker

Alpine OP-I 05/11/18 15:00 –

Chrisopigi Lady Oil Tanker

Alpine

— 07/11/18 21:36 –

Summit Africa

Oil Tanker

GAC

— 10/10/18 22:24 –

Daeho Sunshine

Oil Tanker

East Wind — 11/11/18 19:15 2

Rose M

Oil Tanker

Alpine

— 13/11/18 01:00 3

LEGEND:

1

Shifted From B.No 16 TO O/A.

2

Shifted From OP-II to O/A.

3

Shifted from OP-III to O/A.