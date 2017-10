FPSC announces result of written part CSS examination, 2017

ISLAMABAD, Oct 5 (APP): Federal Public Service Commission

(FPSC) on Thursday announced the result of written part of

Competitive Examination (CSS) 2017.

According to press note of FPSC, total 312 candidates have

passed the written examination out of 9,391 candidates who appeared

in the written test with 3.32 passing percentage.

It said that total 23,025 candidates had applied for the

written test.

It said that candidates who have passed the written

examination will be intimated schedule of medical examination,

psychological assessment and viva voce, in due course of time.

The commission has advised these candidates to stay in touch

with FPSC’s website.

It said that the result of rejected candidates will remain

withheld as per Rule 12(vii) of CE Rules 2017. The result of the

remaining candidates who could not pass may be viewed at FPSC’s

website www.fpsc.gov.pk.

Following candidates have qualified in the written part of CSS

Competitive Examination, 2017 subject to observance of Rule 7(xii)

of CE Rules 2017:

SNo. Role No. Name

1 00045 Anees Ali Syed

2 00272 Muhammad Arsalan Khan

3 00274 Muhammad Asif Nawaz

4 00378 Rahatullah Mallick

5 00529 Usman Ali

6 00655 Imtiaz Mohsan

7 00658 Irfan Zafar

8 00688 Maryam Latif

9 00770 Muhammad Shahrez Rafiq

10 00792 Muhammad Wardan Ali

11 00890 Tauqeer Ahmed

12 00922 Adeel Akbar

13 00941 Ayaz Hussain

14 01044 Waqar Karim

15 01129 Iqra Khan

16 01156 Mohabat Khan

17 01190 Muhammad Nouman

18 01222 Nazar Jan

19 01327 Ahmad Jamal

20 01494 Hafiz Abdulmannan Baig

21 01509 Hafiza Aqsa Aslam

22 01636 Minaa Tahir

23 01661 Muhammad Ahmar Ali

24 01848 Naeem Nawaz

25 01968 Salman Khalid

26 01993 Sehar Humayun

27 02157 Zonira Aftab

28 02164 Aasim Muneer

29 02361 Asma Iqbal

30 02465 Hina Sikander

31 02555 Maryam Mumtaz

32 02567 Mohsan Nasrullah

33 02648 Muhammad Umer

34 02777 Sana Saif

35 02857 Umer Amin Cheema

36 03003 Aleena Rajpar

37 03218 Faraz Hussain Rahu

38 03552 Muhammad Murad

39 03702 Qandeel Fatima Memon

40 04106 Abbas Ahmed Durrani

41 04299 Ali Abbas

42 04332 Ali Yar Khan

43 04335 Alia Zaidi

44 04358 Amber Hayat

45 04367 Amin Haider Shah

46 04422 Aneel Saeed

47 04514 Asaad Anjum

48 04533 Asad Zahid

49 04617 Ayaz Muhammad

50 04725 Bisma Ilyas

51 04739 Chaudhry Waleed Ilyas Malhi

52 04750 Danyal Zafar

53 04853 Farhan Ahmed

54 04939 Ghazi Umair Dar

55 05155 Huzaifa Azim Butt

56 05251 Ismat Abbas

57 05299 Jehan Babar

58 05326 Kamran Arshad Satti

59 05520 Manzoor Ali Shah

60 05542 Marium Khan

61 05558 Maryam Fazal

62 05626 Mian Muhammad Azeem Abid

63 05695 Moneeb Ahmad Barlas

64 05705 Mubashir Iqbal

65 05822 Muhammad Bakht Jamshaid Baryar

66 05849 Muhammad Faheem

67 05874 Muhammad Hanzala

68 05989 Muhammad Noman Khan

69 06008 Muhammad Rizwan

70 06184 Muhammad Zubair

71 06206 Munazza Muhammad Ijaz

72 06218 Muriam Inayatullah Khan

73 06326 Nayab Fatima

74 06353 Nihal Farid Khattak

75 06402 Osama Sameer

76 06409 Parigul

77 06418 Pizwak Imtiaz

78 06607 Saamee Mufti

79 06680 Saif Ullah Khan

80 06686 Saima Khan

81 06764 Samreen Agha

82 06801 Sania Hameed

83 06809 Saqib Manzoor

84 06826 Sara Luni

85 06856 Sassi Malik Sher

86 06898 Shagufta Jabeen

87 06923 Shahid Karim

88 06938 Shahzad Ali

89 06996 Shehzadi Ammara Jabeen Yunus

90 07002 Sher Dil Qurban

91 07071 Sobia Azam

92 07084 Sohail Sarwar

93 07148 Syed Hammad Hassan

94 07458 Wardah Hajra

95 07528 Zainab Ahmed Cheema

96 07566 Zeb Un Nisa Nasir

97 07581 Zeshan Shahid

98 07612 Zunaira Jalil

99 07629 Abdul Aleem

100 07712 Adnan Gul

101 08153 Fatima Saima Ahmed

102 08271 Haseeb Jawaid Soomar Memon

103 08276 Hassam Khan Toru

104 08285 Hijab Zahra

105 08414 Kamran Hussain Mushtaq

106 08430 Khadija Shakeel

107 08490 Mahek Majid

108 08531 Maria Mustafa

109 08590 Minza Raza

110 09308 Sameeah Alvi

111 09407 Shahida Parveen

112 09470 Sherina Ghulam Murtaza Junejo

113 09834 Waqar Ahmed

114 09899 Zara Zahid

115 09952 Aabgeenay Khan

116 09985 Abdul E Rehman Goher

117 10049 Abdullah Imran

118 10083 Abrar Ahmed

119 10128 Adil Hussain

120 10160 Afeerah Javed Khan

121 10219 Ahmed Faisal Chaudhry

122 10249 Ahsan Kaleem Khan

123 10290 Aitesam Ul Haq Mughal

124 10320 Ali Abdul Rehman

125 10337 Ali Asad

126 10389 Ali Nourang Syed

127 10430 Ali Tauqir

128 10452 Altaf Hussain

129 10455 Alvina Faiz

130 10498 Amir Bashir

131 10585 Amna Zulfiqar

132 10719 Aqsa Munir

133 10784 Asad Ali

134 10787 Asad Ejaz Butt

135 10793 Asad Moeen

136 10896 Atta Ullah

137 10957 Ayesha Irfan Jahangir

138 10992 Ayesha Yaqub

139 11025 Babar Munir

140 11035 Bakhtiar Ismail

141 11080 Bilal Zia

142 11096 Bushra Nisar

143 11133 Dawar Hameed

144 11164 Eram Zahra

145 11201 Faiqa Zarnab

146 11293 Fareeha Afzal

147 11325 Fariha

148 11341 Farrukh Humayun Nasim Cheema

149 11387 Fatima Qayyum

150 11434 Fizza Shahid

151 11453 Ghayas Anwar

152 11741 Hammad Ahmed

153 11766 Hamza Azam

154 11786 Hareem Ayaz

155 11808 Haseeb Hassan

156 11920 Hira Khan

157 12087 Iqra Shaukat

158 12105 Irfan Ali

159 12124 Isfandyar Ikram Khan

160 12126 Ishfaq Ahmed

161 12361 Laraib Aslam

162 12375 M Z Badar Khan

163 12420 Maheen Fatima

164 12423 Mahina Ghalib

165 12431 Mahrukh Baig

166 12538 Mariam Faisal

167 12661 Michelle Naeem

168 12671 Mirza Bilal Hassan

169 12713 Mohammad Murtaza

170 12762 Monazza Karamat

171 12811 Mughees Ahmad Hashmi

172 12825 Muhammad Abdullah

173 12899 Muhammad Ahmad Hassan

174 12949 Muhammad Ali

175 12955 Muhammad Ali Asjad

176 12999 Muhammad Ans Saeed

177 13002 Muhammad Aqeel Anwar Choudhary

178 13008 Muhammad Arsalan Tahir

179 13081 Muhammad Awaid Irshad

180 13091 Muhammad Awais Azam

181 13114 Muhammad Azhar

182 13146 Muhammad Bilal Younas

183 13156 Muhammad Dawood Khan

184 13169 Muhammad Fahad Sial

185 13269 Muhammad Ibrar Ibrahim

186 13418 Muhammad Muzzummil Aslam

187 13495 Muhammad Ramzan Ishtiaq

188 13496 Muhammad Rashid

189 13506 Muhammad Rehan Nasir

190 13689 Muhammad Umar

191 13710 Muhammad Usama

192 13742 Muhammad Usman Chatha

193 13761 Muhammad Uzair Waqar Ul Haq

194 13791 Muhammad Waseem Abbas

195 13823 Muhammad Zafar Siddique

196 13877 Muhsin Hasan

197 13902 Muqadas Rehmat

198 13910 Murva Suleman

199 13936 Muzammil Akbar

200 13945 Nabeel Ahmed Minhas

201 14039 Naseem Arshad

202 14089 Nazia Usmani

203 14135 Nisar Ahmed

204 14208 Omer Manzoor

205 14209 Omer Qayyum

206 14328 Rafay Ahmad

207 14410 Rana Mujtaba Yousaf Khan

208 14411 Rana Musa Tahir

209 14482 Rida Nasr

210 14494 Risham Raqeeb

211 14549 Saad Aslam Saroya

212 14552 Saad Bin Yousaf

213 14560 Saad Shaukat

214 14606 Saba Shehzadi

215 14758 Sajid Ali

216 14796 Salman Ahmed

217 14810 Salman Malik

218 14857 Samran Salik

219 14879 Sana Hassan

220 14917 Sania Saeed

221 14928 Sara Imran

222 14937 Sara Tariq

223 14961 Sarmad Ali

224 15015 Shafaat Ali Mirza

225 15032 Shah Jahan Alam

226 15095 Shahzad Ahmad

227 15179 Sheheryar Khan

228 15203 Shoaib Ahmad

229 15218 Shukaiba Ghafoor

230 15247 Sidra Khan

231 15263 Sidra Shafique

232 15345 Sonia Sadaf

233 15349 Sufyan Ahmed Mian

234 15363 Sultan Babar Mirza

235 15399 Sundas Tariq

236 15442 Syed Ammar Akhtar

237 15455 Syed Fazul Shah

238 15602 Taimoor Khan

239 15604 Taimoor Sarwar

240 15610 Talat Fida

241 15627 Tania Rashid

242 15632 Tanya Khan Mohmand

243 15669 Tayyaba Israr

244 15696 Tehreem Kanwal

245 15712 Touseef Ahmed Janjua

246 15771 Umar Farooq

247 15805 Umer Sajjad

248 15809 Umer Younis

249 15824 Urva Hassan Zubairi

250 15845 Usman Ali

251 15903 Wafa Fatima

252 15925 Waleed Ashraf

253 15937 Waqar Ali

254 15974 Waqas Safdar Sikandari

255 16044 Zaheer Abbas

256 16091 Zain Ul Abidin

257 16099 Zainab Hussain

258 16129 Zareena Bashir

259 16165 Zeeshan Waqas Ch

260 16219 Zulqurnain Saleem

261 16227 Zunaira Rana Nazeer

262 16494 Anam Humayun

263 16498 Aneeqa Mehmood

264 16602 Hafiz Muhammad Taimoor Khalid

265 16631 Hussain Munir

266 16768 Muhammad Faisal Usman

267 16770 Muhammad Fawad Hassan

268 16775 Muhammad Hashim Azeem

269 16825 Muhammad Omer Farooq

270 16886 Muhsin Nisar

271 16941 Qurat Ul Ain Haider

272 17023 Saqlain Saleem

273 17121 Tayyabaali

274 17156 Waqas Rafiq

275 17244 Maryam Jamila

276 17420 Adnan Khan

277 17726 Bibi Amna Zafar

278 17776 Faheem Rashed

279 18407 Maryam Mushtaq

280 18629 Muhammad Fayaz

281 18714 Muhammad Jawad Ishaq

282 19450 Shahzad Ali Jamshid

283 19568 Suleman Zaffar

284 19631 Syed Usman Shah

285 19644 Syeda Maimoona

286 19681 Tamara Khan

287 19849 Yawar Hayat

288 19851 Yawer Hayat

289 20812 Ayesha Abdullah

290 21107 Izza Inam

291 21109 Jahandad Akram

292 21690 Saaim Arshad

293 21799 Sara Tassadaq

294 21801 Sarah Mahmood

295 21887 Sidra Munaf

296 21950 Syed Muhammad Fahad Ali

297 21997 Talat Naseem

298 22022 Tehmina Kousar

299 22049 Umer Vaqar

300 22058 Usama Waheed Khan

301 22096 Waseem Khan

302 22151 Zohaib Ahmed Anjum

303 22186 Ahmad Sher

304 22215 Arsalan Hafeez

305 22250 Fahad Javed

306 22366 Muhammad Adnan Iqbal

307 22621 Umair Mehboob

308 22647 Yasir Rizwan

309 22703 Ali Haider

310 22704 Ali Hassan

311 22911 Paras Akhtiar

312 22967 Shahzeb Chachar