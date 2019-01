EXCHANGE RATES FOR CURRENCY NOTES

KARACHI, Jan 04 (APP):SELLING BUYING

U.S.A

140.49

136.93

S.ARABIA

37.20

35.75

U.K

177.62

173.12

JAPAN

1.2973

1.2637

EURO

160.12

156.07

U.A.E

38.25

35.00

LIBOR FOR CALCULATING INTEREST ON SPECIAL US DOLLAR

BONDS

LIBOR

VALUE

6 Mths US Dollar

2.85888

04-01-2019

INTEREST RATES ON OLD & INCREMENTAL F.C.Y DEPOSITS

Rate % p.a.

USD

0.1000

GBP

0.1000

JPY

0.0000

BILL BUYING RATES PER UNIT OF CURRENCY

30 DAYS 60 DAYS 90 DAYS 120 DAYS 150 DAYS 180 DAYS

USD L/C 137.74 136.86 135.94 136.30

135.71

133.13

GBP L/C 174.32 173.47 172.59 172.27

171.55

169.93

EUR L/C 157.31 156.71 156.10 155.31

154.66

154.25